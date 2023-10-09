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Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 800, — ЗМІ

16:16, 9 жовтня 2023
Більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані.
Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 800, — ЗМІ
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Станом на 9 жовтня кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 800, більше 2500 людей отримали поранення, десятки людей у критичному стані. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих в результаті нападу ХАМАСу і подальших боїв зросла до 800 осіб.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на 9 жовтня до лікарень було доставлено 2 506 поранених, з яких 23 перебувають у критичному стані, а 353 отримали серйозні поранення.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

А ще за даними уряду країни, ХАМАС викрав понад 100 ізраїльтян і відмовляється звільняти поранених.

Додамо, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.

Крім того, Ізраїль запросив у США ракети для «Залізного купола» і співпрацю в розвідці.

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