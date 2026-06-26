Чи впливає зміна типу та назви банку на дійсність договору відступлення права вимоги: рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд пояснив, чому правонаступництво банку після зміни ВАТ на ПАТ не впливає на чинність договору відступлення права вимоги.

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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу за позовом до банку, товариств та нотаріусів про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу прав вимоги та договору купівлі-продажу квартири. За результатами розгляду суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову та відмовив у його задоволенні. Про це повідомили у суді.

Позов про недійсність договорів та позиція суду

Позивач звернувся до суду з позовом до Банку, товариств та нотаріусів про визнання недійсним договорів купівлі-продажу прав вимоги, визнання недійсним договору купівлі продажу трикімнатної квартири посилаючись на те, що договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладався неналежною стороною. Крім цього квартира, яка відчужена відповідно до договору купівлі-продажу, була предметом іпотеки та забезпечувала виконання зобов`язань за Кредитом.

За результатом розгляду справи суд прийшов до висновку, що твердження позивача є помилковими та не ґрунтуються на нормах чинного законодавства України, з огляду на той факт, що з 2011 року вступили в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які зобов`язали ЗАТ і ВАТ привести тип свого товариства у відповідність до норм законодавства та світових стандартів. Тепер акціонерне товариство може існувати за типом ПрАТ та ПАТ.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», що набрав чинності 30 квітня 2009р. № 514-VI, п. 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» даного закону, акціонерні товариства мають привести свої статути та інші внутрішні положення у відповідність з нормами цього закону, тобто, здійснити заміну типу акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або приватне акціонерне товариство.

Так, Банк змінив назву з ВАТ на ПАТ.

Таким чином Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк.

Позивачем не доведено у судовому засіданні та не представлено доказів щодо порушення прав позивача укладенням договору відступлення (купівлі продажу) прав вимоги про відступлення прав вимоги між Відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк» та ТОВ за іпотечним договором.

Суд прийшов до висновку, що твердження позивача щодо недійсності договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, грунтуються лише на суб`єктивній позиції сторони позивача та не знаходять свого відображення в діючому законодавстві.

Чому суд відхилив доводи щодо оцінки майна

Ще однією підставою на яку посилається позивач, як на підставу недійсності договору купівлі-продажу нерухомого майна є незгода з результатами оцінки майна проведеної суб`єктом оціночної діяльності. Суд вважає, що ці твердження позивача є виключно суб`єктивною незгодою з об`єктивними обставинами справи.

З врахуванням вищенаведеного суд вважає, що посилання позивача з незгодою оцінки майна не знайшло свого підтвердження під час розгляду справи та не можуть бути взяті до уваги судом при розгляді даної справи так, як є припущенням на думку суду.

Суд вважає, що оцінка майна проведена відповідно до вимог чинного законодавства котре регулює проведення оцінки майна, а тому відсутні підстави вважати, що оцінка майна проведена з порушенням норм діючого законодавства України.

За таких обставин, зважаючи на вище викладене, враховуючи що судом не встановлено підстав для визнання недійсності договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, а також відсутності доказів, які вказують на порушення прав останнього суд прийшов до висновку, що позов є не обґрунтованим, тому в його задоволені відмовлено.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга (справа №686/26106/21).

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