Влияет ли изменение типа и названия банка на действительность договора уступки права требования: решение суда

Хмельницкий горрайонный суд объяснил, почему правопреемство банка после смены ОАО на ПАО не влияет на действие договора уступки права требования.

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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело по иску к банку, обществам и нотариусам о признании недействительными договоров уступки права требования, договора купли-продажи прав требования и договора купли-продажи квартиры. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал в его удовлетворении. Об этом сообщили в суде.

Иск о недействительности договоров и позиция суда

Истец обратился в суд с иском к Банку, обществам и нотариусам о признании недействительными договоров купли-продажи прав требования, признании недействительным договора купли-продажи трехкомнатной квартиры, ссылаясь на то, что договор об уступке (купле-продаже) прав требования был заключен ненадлежащей стороной. Кроме того, квартира, отчужденная в соответствии с договором купли-продажи, являлась предметом ипотеки и обеспечивала исполнение обязательств по Кредиту.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что доводы истца являются ошибочными и не основаны на нормах действующего законодательства Украины, учитывая тот факт, что с 2011 года вступили в силу изменения в Закон Украины «Об акционерных обществах», которые обязали ЗАО и ОАО привести тип своего общества в соответствие с нормами законодательства и мировыми стандартами. Теперь акционерное общество может существовать как ЧАО и ПАО.

В соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах», вступившим в силу 30 апреля 2009 г. № 514-VI, п. 5 раздела XVII «Заключительные и переходные положения» данного закона, акционерные общества должны привести свои уставы и другие внутренние положения в соответствие с нормами этого закона, то есть осуществить замену типа акционерного общества на публичное акционерное общество либо частное акционерное общество.

Так, Банк изменил название с ОАО на ПАО.

Таким образом, Открытое акционерное общество «Коммерческий банк» является правопреемником Публичного акционерного общества «Коммерческий банк».

Истцом не доказано в судебном заседании и не представлено доказательств нарушения его прав заключением договора уступки (купли-продажи) прав требования между Открытым акционерным обществом «Коммерческий банк» и ООО по ипотечному договору.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о недействительности договора об уступке (купле-продаже) прав требования основываются исключительно на субъективной позиции стороны истца и не находят своего отражения в действующем законодательстве.

Почему суд отклонил доводы относительно оценки имущества

Еще одним основанием, на которое ссылается истец как на основание недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества, является несогласие с результатами оценки имущества, проведенной субъектом оценочной деятельности. Суд считает, что эти доводы истца являются исключительно субъективным несогласием с объективными обстоятельствами дела.

С учетом вышеизложенного суд считает, что ссылка истца на несогласие с оценкой имущества не нашла своего подтверждения в ходе рассмотрения дела и не может быть принята судом во внимание при рассмотрении данного дела, поскольку является предположением, по мнению суда.

Суд считает, что оценка имущества проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего проведение оценки имущества, а потому отсутствуют основания считать, что оценка имущества проведена с нарушением норм действующего законодательства Украины.

При таких обстоятельствах, учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что судом не установлено оснований для признания недействительным договора об уступке (купле-продаже) прав требования, а также отсутствие доказательств, указывающих на нарушение прав истца, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным, поэтому в его удовлетворении отказано.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба (дело № 686/26106/21).

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