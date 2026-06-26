  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Влияет ли изменение типа и названия банка на действительность договора уступки права требования: решение суда

23:48, 26 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хмельницкий горрайонный суд объяснил, почему правопреемство банка после смены ОАО на ПАО не влияет на действие договора уступки права требования.
Влияет ли изменение типа и названия банка на действительность договора уступки права требования: решение суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело по иску к банку, обществам и нотариусам о признании недействительными договоров уступки права требования, договора купли-продажи прав требования и договора купли-продажи квартиры. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал в его удовлетворении. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Иск о недействительности договоров и позиция суда

Истец обратился в суд с иском к Банку, обществам и нотариусам о признании недействительными договоров купли-продажи прав требования, признании недействительным договора купли-продажи трехкомнатной квартиры, ссылаясь на то, что договор об уступке (купле-продаже) прав требования был заключен ненадлежащей стороной. Кроме того, квартира, отчужденная в соответствии с договором купли-продажи, являлась предметом ипотеки и обеспечивала исполнение обязательств по Кредиту.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что доводы истца являются ошибочными и не основаны на нормах действующего законодательства Украины, учитывая тот факт, что с 2011 года вступили в силу изменения в Закон Украины «Об акционерных обществах», которые обязали ЗАО и ОАО привести тип своего общества в соответствие с нормами законодательства и мировыми стандартами. Теперь акционерное общество может существовать как ЧАО и ПАО.

В соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах», вступившим в силу 30 апреля 2009 г. № 514-VI, п. 5 раздела XVII «Заключительные и переходные положения» данного закона, акционерные общества должны привести свои уставы и другие внутренние положения в соответствие с нормами этого закона, то есть осуществить замену типа акционерного общества на публичное акционерное общество либо частное акционерное общество.

Так, Банк изменил название с ОАО на ПАО.

Таким образом, Открытое акционерное общество «Коммерческий банк» является правопреемником Публичного акционерного общества «Коммерческий банк».

Истцом не доказано в судебном заседании и не представлено доказательств нарушения его прав заключением договора уступки (купли-продажи) прав требования между Открытым акционерным обществом «Коммерческий банк» и ООО по ипотечному договору.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о недействительности договора об уступке (купле-продаже) прав требования основываются исключительно на субъективной позиции стороны истца и не находят своего отражения в действующем законодательстве.

Почему суд отклонил доводы относительно оценки имущества

Еще одним основанием, на которое ссылается истец как на основание недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества, является несогласие с результатами оценки имущества, проведенной субъектом оценочной деятельности. Суд считает, что эти доводы истца являются исключительно субъективным несогласием с объективными обстоятельствами дела.

С учетом вышеизложенного суд считает, что ссылка истца на несогласие с оценкой имущества не нашла своего подтверждения в ходе рассмотрения дела и не может быть принята судом во внимание при рассмотрении данного дела, поскольку является предположением, по мнению суда.

Суд считает, что оценка имущества проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего проведение оценки имущества, а потому отсутствуют основания считать, что оценка имущества проведена с нарушением норм действующего законодательства Украины.

При таких обстоятельствах, учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что судом не установлено оснований для признания недействительным договора об уступке (купле-продаже) прав требования, а также отсутствие доказательств, указывающих на нарушение прав истца, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным, поэтому в его удовлетворении отказано.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба (дело № 686/26106/21).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд договор Хмельницкий судебная практика банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать дом станет проще: Минюст исключил спорную норму из Порядка совершения нотариальных действий

Минюст исключил из Порядка совершения нотариальных действий основание для отказа в удостоверении договоров, связанных с недвижимостью.

Правительство обновило правила регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений — изменения

Кабмин меняет правила выдачи водительских удостоверений и регистрации авто: административные процедуры, льготы для пострадавших от войны и новые механизмы проверок.

Хозяйственный суд Киева рассматривает спор относительно требований к «Сенс Банку» на сумму, эквивалентную 1,75 млрд грн

Попытка агрохолдинга досрочно взыскать средства с государственного «Сенс Банка» вызвала дискуссии из-за возможных бюджетных рисков и вопросов к процессуальному распределению дела в суде.

Миллиард гривен за «пытки правосудием»: Верховный Суд разъяснил пределы ответственности судей

Почему нельзя подать иск против суда за проигранное дело.

Налоги для инвесторов могут снизить до 5%: в Раде предлагают альтернативные стимулы для вложений в украинский бизнес

Законопроект предусматривает пониженную ставку НДФЛ для отдельных инвестиционных доходов и отмену обязанности подавать декларацию для части инвесторов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]