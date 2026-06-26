Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду після переговорів у США

Ізраїль і Ліван провели п’ятий раунд дипломатичних переговорів.

Фото: Reuters

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Переговірники зі США, Ізраїлю та Лівану підписали тристоронню рамкову угоду після п’ятого раунду дипломатичних переговорів, передає Aljazeera.

Під час цієї церемонії підписання держсекретар США Марко Рубіо висловив вдячність делегатам Ізраїлю та Лівану за їхню участь, за їхню відданість цій угоді, заявивши, що це лише перший крок у тому, що він назвав «складною, але необхідною подорожжю».

Зазначається, що це тристороння угода, яка підписується між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Ліваном.

«Це історична угода, яка прокладає шлях до ширшого, більш масштабного та стійкого миру між цими двома країнами», - заявили у виданні.

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