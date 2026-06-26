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Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду після переговорів у США

21:52, 26 червня 2026
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Ізраїль і Ліван провели п’ятий раунд дипломатичних переговорів.
Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду після переговорів у США
Фото: Reuters
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Переговірники зі США, Ізраїлю та Лівану підписали тристоронню рамкову угоду після п’ятого раунду дипломатичних переговорів, передає Aljazeera.

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Під час цієї церемонії підписання держсекретар США Марко Рубіо висловив вдячність делегатам Ізраїлю та Лівану за їхню участь, за їхню відданість цій угоді, заявивши, що це лише перший крок у тому, що він назвав «складною, але необхідною подорожжю».

Зазначається, що це тристороння угода, яка підписується між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Ліваном.

«Це історична угода, яка прокладає шлях до ширшого, більш масштабного та стійкого миру між цими двома країнами», - заявили у виданні.

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США Ізраїль

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