Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение после переговоров в США

Израиль и Ливан провели пятый раунд дипломатических переговоров.

Фото: Reuters

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Переговорщики из США, Израиля и Ливана подписали трехстороннее рамочное соглашение после пятого раунда дипломатических переговоров, передает Al Jazeera.

Во время этой церемонии подписания государственный секретарь США Марко Рубио выразил благодарность делегатам Израиля и Ливана за их участие, за их приверженность этому соглашению, заявив, что это лишь первый шаг в том, что он назвал «сложным, но необходимым путешествием».

Отмечается, что это трехстороннее соглашение, которое подписывается между Соединенными Штатами, Израилем и Ливаном.

«Это историческое соглашение, которое прокладывает путь к более широкому, более масштабному и устойчивому миру между этими двумя странами», — заявили в издании.

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