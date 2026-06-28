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Автоматическая запись разговоров, осуществленная на телефон потерпевшего, является допустимым доказательством и не является НСРД — КУС ВС

11:31, 28 июня 2026
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Потерпевший добровольно передал сотрудникам правоохранительных органов аудиозаписи своих телефонных разговоров только после совершения осужденными в отношении него преступления, а для подтверждения подлинности голосов была проведена соответствующая экспертиза.
Автоматическая запись разговоров, осуществленная на телефон потерпевшего, является допустимым доказательством и не является НСРД — КУС ВС
Фото: techtoday.in.ua
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Автоматическая запись телефонных разговоров, осуществленная программой, которую лицо установило на свой мобильный телефон, и предоставленная правоохранительным органам, не содержит признаков снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей в понимании НСРД и является допустимым доказательством. К такому выводу пришла коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС в постановлении от 21.05.2026 по делу № 450/1952/18.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили двух обвиняемых по ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждает, что аудиозаписи телефонных разговоров являются недопустимыми доказательствами, поскольку осуществлялись потерпевшим с помощью установленной на его телефон программы автоматической записи, а потому получены внепроцессуальным способом и посредством вмешательства в частную жизнь без предварительного разрешения суда.

Позиция КУС ВС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменения.

Коллегия судей ККС указала, что в соответствии со ст. 31 Конституции Украины каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно.

Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (ст. 32 Конституции Украины).

Коллегия судей ККС указала, что суды предыдущих инстанций исследовали обстоятельства конкретного дела и обоснованно отметили, что потерпевший не занимался прослушиванием телефонов каждого из осужденных, а установленная им на собственный мобильный телефон программа автоматически осуществляла запись всех его личных телефонных разговоров. Такая запись не осуществлялась целенаправленно в отношении осужденных и не содержит признаков снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей в понимании НСРД.

Между тем сторона защиты не указывает, каким образом аудиозапись потерпевшим собственных телефонных разговоров могла повлиять на нарушение прав или свобод осужденных, которые на стадии приготовления к совершению особо тяжких преступлений нашли в сети Интернет номер мобильного телефона потерпевшего, после чего под предлогом обмена иностранной валюты звонили последнему и назначили ему место встречи в населенном пункте, где в тот же день совершили на потерпевшего разбойное нападение.

Потерпевший добровольно передал сотрудникам правоохранительных органов аудиозаписи своих телефонных разговоров только после совершения осужденными в отношении него преступления, а для подтверждения подлинности голосов была проведена соответствующая экспертиза.

Следовательно, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что в данном конкретном случае не происходило вмешательства в частную жизнь обвиняемых, поскольку публичный интерес в получении информации о совершении особо тяжкого преступления преобладал над частным интересом, что соответствует практике ЕСПЧ.

С постановлением коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 21.05.2026 по делу № 450/1952/18 (производство № 51-4608км19) можно ознакомиться по ссылке.

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