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Когда нарушение процедуры исследования доказательств является существенным: ответ Верховного Суда

23:27, 28 июня 2026
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В кассационной жалобе защитник указал, что представленный прокурором письменный доказательственный документ «Commercial Invoice» суд исследовал формально.
Когда нарушение процедуры исследования доказательств является существенным: ответ Верховного Суда
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Нарушение процедуры исследования доказательств является существенным лишь тогда, когда оно помешало суду принять законное и обоснованное решение. Если приговор не содержит ни одной ссылки на документ как на доказательство подтверждения виновности лица, любые нарушения порядка его исследования не влияют на правильность выводов суда и законность принятого решения. К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС в постановлении от 12.05.2026 по делу № 175/272/23.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 4 ст. 185 УК.

В кассационной жалобе защитник обращает внимание, что представленный прокурором письменный доказательственный документ, подтверждающий наличие у общества топливных форсунок на складском хранении, — документ «Commercial Invoice» — суд исследовал формально. Суд не обеспечил его оглашение и тщательное исследование, поскольку в материалах уголовного производства отсутствует перевод этого документа на государственный язык, а сторона обвинения в установленном УПК порядке такой перевод не осуществляла. Вместе с тем защитник отмечает, что в этом документе, вопреки ч. 2 ст. 248 Таможенного кодекса Украины, отсутствуют оттиски соответствующих таможенных обеспечений (штампов органа таможенного контроля), которые для таких документов, как счет-фактура, являются обязательными в случае принятия товара, ввезенного из-за границы в Украину для надлежащего таможенного оформления.

Позиция КУС ВС

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменения.

Коллегия судей ККС указала, что доводы жалобы о формальном исследовании судом документа «Commercial Invoice» без его оглашения являются несостоятельными по следующим основаниям.

В понимании требований процессуального законодательства нарушение процедуры исследования доказательств является существенным лишь тогда, когда оно помешало суду принять законное и обоснованное решение. Кроме того, согласно требованиям УПК суд мотивирует свое решение только теми доказательствами, на которые он непосредственно ссылается в приговоре.

Поскольку обжалуемый приговор не содержит ни одной ссылки на указанный документ как на доказательство подтверждения виновности обвиняемого, любые нарушения порядка его исследования не влияют на правильность выводов суда и законность принятого решения.

Следовательно, являются безосновательными и доводы жалобы защитника о том, что в этом документе, вопреки ч. 2 ст. 248 Таможенного кодекса Украины, отсутствуют оттиски соответствующих таможенных обеспечений (штампы органа таможенного контроля).

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 12.05.2026 по делу № 175/272/23 (производство № 51-4452км25) можно ознакомиться по ссылке.

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