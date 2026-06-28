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Коли порушення процедури дослідження доказів є істотним: відповідь Верховного Суду

23:27, 28 червня 2026
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У касаційній скарзі захисник зазначив, що наданий прокурором письмовий доказ — документ «Commercial Invoice» – суд оглянув формально.
Коли порушення процедури дослідження доказів є істотним: відповідь Верховного Суду
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Порушення процедури дослідження доказів є істотним лише тоді, коли воно перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Якщо вирок не містить жодного посилання на документ як на доказ підтвердження винуватості особи, будь-які порушення щодо порядку його дослідження не впливають на правильність висновків суду й законність ухваленого рішення. Такий висновок зробила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС від 12.05.2026 у справі № 175/272/23.

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Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 185 КК.

У касаційній скарзі захисник звертає увагу, що наданий прокурором письмовий доказ наявності в товариства паливних форсунок на складському зберіганні — документ «Commercial Invoice» – суд оглянув формально. Суд не забезпечив його оголошення та ретельного дослідження, адже в матеріалах кримінального провадження відсутній переклад цього документа державною мовою, а сторона обвинувачення в установленому КПК порядку такий переклад не здійснювала. Разом з тим зауважує, що в цьому документі, усупереч ч. 2 ст. 248 Митного кодексу України, відсутні відбитки відповідних митних забезпечень (штампів органу митного контролю), які для таких документів, як рахунок-фактура, є обов'язковими в разі прийняття товару, ввезеного з-за кордону в Україну для належного митного оформлення.

Позиція ККС ВС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Колегія суддів ККС вказала, що доводи скарги про формальне дослідження судом документа «Commercial Invoice» без його оголошення є неспроможними з огляду на таке.

У розумінні вимог процесуального законодавства порушення процедури дослідження доказів є істотним лише тоді, коли воно перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Крім того, згідно з вимогами КПК суд вмотивовує своє рішення лише тими доказами, на які він безпосередньо посилається у вироку.

Оскільки оскаржуваний вирок не містить жодного посилання на вказаний документ, як на доказ підтвердження винуватості обвинуваченого, будь-які порушення щодо порядку його дослідження не впливають на правильність висновків суду й законність ухваленого рішення.

Отже, є безпідставними й доводи скарги захисника, що в цьому документі, усупереч ч. 2 ст. 248 Митного кодексу України, відсутні відбитки відповідних митних забезпечень (штампів органу митного контролю).

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 12.05.2026 у справі № 175/272/23 (провадження № 51-4452км25) можна ознайомитись за посиланням

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