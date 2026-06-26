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У Харкові прокуратура розпочала розслідування після того, як комунальники купили чотири сосни за 4 млн гривень

22:18, 26 червня 2026
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Прокуратура розслідує закупівлю чотирьох сосен у Харкові майже за 4 млн грн.
У Харкові прокуратура розпочала розслідування після того, як комунальники купили чотири сосни за 4 млн гривень
Фото: Суспільне Харків/Давид Надворний
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У Харкові розпочато кримінальне провадження щодо можливого заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі та висадки декоративних дерев у центральній частині міста.

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Як повідомляє прокуратура, розслідування розпочато після публікацій у медіа та журналістських матеріалів щодо можливого завищення вартості хвойних насаджень, придбаних за бюджетні кошти. Зокрема, йдеться про закупівлю чотирьох сосен майже за 4 млн гривень, а також додаткові витрати на благоустрій території біля «Будинку з градусником».

Після оприлюднення інформації прокуратура внесла відомості до ЄРДР та розпочала розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Слідство перевіряє можливі зловживання під час формування вартості закупівлі, обґрунтованість вибору постачальника та відповідність фактично поставлених дерев умовам договору і заявленим характеристикам.

Також правоохоронці вивчають обставини формування очікуваної вартості закупівлі та можливе штучне завищення ціни.

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прокуратура Харків комунальні послуги

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