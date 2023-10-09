ВККС рассмотрела вопрос о декларациях судей

Комиссия решила оставить без рассмотрения уведомление о информации, которая может свидетельствовать о недостоверности или неполноте утверждений, указанных судьями КАС ВС.

В понедельник, 9 октября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о недостоверности (в том числе неполноты) утверждений, указанных судьями в декларации добродетели. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам заседания Комиссия решила оставить без рассмотрения уведомление о информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьями Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда Чиркиным Сергеем Николаевичем, Стародубом Александром Павловичем и Шарапою Василием Николаем судьи за 2022 год.

Ранее сообщалось, что ВККС проверила декларации 5 судей на доброчестность.

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