Зеленский посетит Румынию: известна дата

Во время визита стороны обсудят ряд важных вопросов.

Фото: president.gov.ua

Во вторник, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Румынию и проведет встречу с коллегой Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщил официальный сайт канцелярии президента Румынии.

В сообщении сказано, что такой визит подтверждает неизменную и безусловную поддержку Украины Румынией в условиях российского вторжения, а также особый характер двусторонних отношений между странами.

Главы государств хотят обсудить усиление поддержки Украины для противостояния агрессии рф, ситуацию с безопасностью в регионе и в Черном море и «необходимые шаги для ее урегулирования» и развитие двустороннего сотрудничества.

Также в канцелярии уточнили, в ходе встречи планируется поднять вопрос полного соблюдения прав нацменьшинств в Украине.

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