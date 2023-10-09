Зеленський відвідає Румунію: відома дата

Під час візиту сторони обговорять низку важливих питань.

Фото: president.gov.ua

У вівторок, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Румунію та проведе зустріч з колегою Клаусом Йоханнісом. Про це повідомив офіційний сайт канцелярії президента Румунії.

У повідомленні сказано, що такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.

Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії рф, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та «необхідні кроки для її врегулювання» і розвиток двосторонньої співпраці.

Також в канцелярії уточнили, що під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні.

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