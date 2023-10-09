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Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

  1. В Україні

Зеленський відвідає Румунію: відома дата

19:14, 9 жовтня 2023
Під час візиту сторони обговорять низку важливих питань.
Зеленський відвідає Румунію: відома дата
Фото: president.gov.ua
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У вівторок, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Румунію та проведе зустріч з колегою Клаусом Йоханнісом. Про це повідомив офіційний сайт канцелярії президента Румунії.

У повідомленні сказано, що такий візит підтверджує незмінну та безумовну підтримку України Румунією за умов російського вторгнення, а також особливий характер двосторонніх відносин між країнами.

Глави держав хочуть обговорити посилення підтримки України для протистояння агресії рф, ситуацію з безпекою в регіоні та в Чорному морі та «необхідні кроки для її врегулювання» і розвиток двосторонньої співпраці.

Також в канцелярії уточнили, що під час зустрічі планується порушити питання повного дотримання прав нацменшин в Україні.

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