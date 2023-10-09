ВККС розглянула питання щодо декларацій суддів

Комісія вирішила залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень, указаних суддями КАС ВС.

У понеділок, 9 жовтня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Чиркіним Сергієм Миколайовичем, Стародубом Олександром Павловичем і Шарапою Василем Миколайовичем у декларації доброчесності судді за 2022 рік.

Раніше ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність.

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