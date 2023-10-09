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Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

  1. Суд інфо

ВККС розглянула питання щодо декларацій суддів

19:33, 9 жовтня 2023
Комісія вирішила залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень, указаних суддями КАС ВС.
ВККС розглянула питання щодо декларацій суддів
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У понеділок, 9 жовтня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила залишити без розгляду повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Чиркіним Сергієм Миколайовичем, Стародубом Олександром Павловичем і Шарапою Василем Миколайовичем у декларації доброчесності судді за 2022 рік.

Раніше ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність.

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