ХАМАС вдарив ракетою по мечеті Кадирова в Ізраїлі , фото

Ракетного удару по мечеті було завдано 9 жовтня.

Терористи ХАМАС завдали ракетного удару по мечеті імені Кадирова в ізраїльському Абу-Гош під Єрусалимом. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Зазначається, що будівля мечеті постраждала внаслідок атаки палестинських бойовиків 9 жовтня.

Нагадаємо, скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров відкрив мечеть імені свого батька у 2014 році. На будівництво пішло близько 10 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 800.

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