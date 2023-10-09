Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі — ЗМІ

Наземна операція в секторі Гази може розпочатись найближчим часом.

Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час розмови з президентом США Джо Байденом сказав, що в країни не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в секторі Гази, передає видання Walla.

Джерело зазначає, що про це Нетаньяху сказав Байдену під час вчорашньої розмови.

«Послання Нетаньяху Байдену вказує на характер реакції Ізраїлю найближчими днями і тижнями і покликане почати підготовку ґрунту серед союзників Ізраїлю для того, щоб дії були тривалими і безпрецедентними за своєю силою і наслідками», - пише видання.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан. Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Також Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

А ще за даними уряду країни, ХАМАС викрав понад 100 ізраїльтян і відмовляється звільняти поранених.

Додамо, що Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль.

Крім того, Ізраїль запросив у США ракети для «Залізного купола» і співпрацю в розвідці.

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