Усі закупівлі за кошти Світового банку тепер можуть проходити в Prozorro

Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні. Про це свідчать результати оцінки командою World Bank нової процедури, яку розробило ДП «Прозорро» відповідно до рекомендацій Банку — закупівля за правилами міжнародних донорів, розповіли у Міністерстві економіки.

Prozorro може використовуватися в рамках проєктів, що фінансуються Світовим банком, для закупівель товарів та робіт для таких тендерних процедур:

національних (до 5 млн євро);

міжнародних (від 5 млн євро).

Відповідно до рекомендацій Світового банку, нова процедура Prozorro передбачає можливість приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм тощо.

Найближчим часом Міністерство економіки України та ДП «Прозорро» проведуть навчання з використання електронної системи закупівель для виконавців проєктів Світового банку в Україні.

Розроблена в системі Prozorro процедура не лише відповідає всім вимогам Світового банку, а й дозволяє гнучко налаштувати свою закупівлю відповідно до правил інших міжнародних організацій та донорів, зазначили у Мінекономіки.

Щоб систему Prozorro могли використовувати різні банки розвитку та міжнародні організації, державне підприємство «Прозорро» спеціально розробило процедуру для донорських закупівель за принципом конструктора.

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