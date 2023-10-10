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Хабар на 400 тисяч доларів: НАБУ завершило розслідувати справу ексзаступника міністра Василя Лозинського

12:40, 10 жовтня 2023
Лозинського підозрюють у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та одержанні її частини у вигляді 400 тисяч доларів.
Хабар на 400 тисяч доларів: НАБУ завершило розслідувати справу ексзаступника міністра Василя Лозинського
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НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, а також його довіреної особи, підприємця і двох його спільників. Йдеться про прохання неправомірної вигоди у 40 млн грн та одержання її частини у вигляді 400 тисяч доларівповідомляє НАБУ.

Зазначимо, що мова йде про ексзаступника міністра Василя Лозинського. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

НАБУ нагадує, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.

Як встановило слідство, частину цих коштів привласнив топпосадовець міністерства. Вступивши у змову з групою осіб та використавши своє службове становище, він забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.

Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: неправомірну вигоду, яка за першим траншем становила 400 тис. дол. США, передали довіреній особі заступника міністра у Львові.

Антикорупційні органи затримали цю людину та ще чотирьох учасників злочину, із заступником міністра включно. 

Як ми писали, НАБУ викрило Василя Лозинського на отриманні хабаря у розмірі $400 тисяч.

Кабінет міністрів звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Вищий антикорсуд взяв під варту Василя Лозинського.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Лозинського з можливістю внесення застави. 

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