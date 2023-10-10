Взятка на 400 тысяч долларов: НАБУ завершило расследовать дело экс-замминистра Василия Лозинского

Лозинского подозревают в просьбе неправомерной выгоды в 40 млн грн и получении ее части в размере 400 тысяч долларов.

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры, а также его доверенного лица, предпринимателя и двух его сообщников. Речь идет о просьбе неправомерной выгоды в 40 млн грн и получении ее части в размере 400 тысяч долларов, сообщает НАБУ.

Отметим, что речь идет об экс-заместителе министра Василии Лозинском. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

НАБУ напоминает, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры.

Как установило следствие, часть этих средств присвоило должностное лицо министерства. Вступив в сговор с группой лиц и использовав свое служебное положение, он обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с предопределенными компаниями. Те же должны были передать в качестве «вознаграждения» 7-10% от суммы контракта.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники преступления прибегли к конспирации: неправомерная выгода, которая по первому траншу составила 400 тыс. дол. США, передали доверенному лицу замминистра во Львове.

Антикоррупционные органы задержали этого человека и четырех участников преступления, с заместителем министра включительно.

Как мы писали, НАБУ разоблачило Василия Лозинского на получении взятки в размере $400 тысяч.

Кабинет министров уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Высший антикорсуд взял под стражу Василия Лозинского.

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей Лозинского с возможностью внесения залога.

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