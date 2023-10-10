Представлялась сотрудницей Минобороны: женщина обманула родных военнопленного на 150 000 грн

Женщина за вознаграждение предлагала «помочь» в установлении местонахождения военнопленного мужчины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем обмана завладела денежными средствами родственников мужчины, находящегося в плену оккупантов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 34-летняя уроженка Черниговской области представлялась сотрудницей Министерства обороны Украины, занимающейся обменом военнопленных. Она предложила женщине за вознаграждение свою помощь в установлении местонахождения военнопленного мужчины.

«Также она пообещала свое содействие во внесении мужчины в списки военнопленных для обмена в самое короткое время.

Потерпевшая, будучи введена в заблуждение, в течение мая-июня 2023 шесть раз передавала мошенники деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого подозреваемая перестала выходить с ней на связь и потратила деньги на собственные нужды», - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что женщина уже раньше привлекалась к ответственности за кражу, приговором суда она приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор суда не вступил в законную силу).

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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