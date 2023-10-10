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  1. В Украине

В Воздушных Силах рассказали, может ли рф истощить украинскую ПВО

19:50, 10 октября 2023
Отмечается, что при массированных воздушных атаках возникает риск «перегрузки» для многих систем ПВО.
В Воздушных Силах рассказали, может ли рф истощить украинскую ПВО
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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сравнивая постоянные удары рф по Украине и массированную воздушную атаку ХАМАС по Израилю, пояснил, что в вопросе возможности истощения ПВО важно учитывать также и размер территорий, по которым наносят удар. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Игнат указал на существенные отличия размеров площади территории Украины и Израиля.

"Если Израиль это фактически одна украинская область, то обычно туда можно запустить тысячи средств воздушного нападения. Это не только ракеты, я думаю, что средства РСЗО в основном работали по Израилю. Также были и беспилотники разных типов, ну и, возможно, какие-то ракеты" , – сказал представитель Воздушных Сил.

По его словам, при массированных воздушных ударах возникает риск "перегрузки" для многих систем ПВО.

"Поэтому "Железный купол" понятно, что это крутая система, которая действительно может перехватывать даже РСЗО врага. Но если просто массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что сбить все не удастся", - отметил Игнат.

Также он отметил, что в украинских реалиях российские оккупанты при воздушных ударах применяют разные типы вооружения на разных направлениях.

"Территория больше, а соответственно будет и рассредоточено больше. То, что враг наносит удары и пытается поразить объекты, но и истощение ПВО также имеет место. Мы тратим тоже свои средства. Имеется в виду боекомплект в сбыт этих целей и враг тоже это прекрасно понимает", - сказал Игнат.

Напомним, что Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

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