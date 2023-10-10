У Повітряних Силах розповіли, чи може рф виснажити українську ППО

Зазначається, що під час масованих повітряних атак виникає ризик «перевантаження» для багатьох систем ППО.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, порівнюючи постійні удари рф по Україні та масовану повітряну атаку ХАМАС по Ізраїлю, пояснив, що в питанні можливості виснаження ППО важливо враховувати також і розмір територій, по яких завдають удару. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ігнат вказав на суттєві відмінності розмірів площі території України і Ізраїлю.

"Якщо Ізраїль це фактично одна українська область, то звичайно туди можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Це не лише ракети, я думаю, що засоби РСЗВ в основному працювали по Ізраїлю. Також були й безпілотники різних типів ну і, можливо, якісь ракети", - сказав представник Повітряних Сил.

За його словами, при масованих повітряних ударах виникає ризик "перевантаження" для багатьох систем ППО.

"Тому "Залізний купол" зрозуміло, що це крута система, яка справді може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо просто масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що збити все не вдасться", - зазначив Ігнат.

Також він наголосив, що в українських реаліях російські окупанти при повітряних ударах застосовують різні типи озброєння на різних напрямках.

"Територія більша, а відповідно буде і розосереджено більше. Те, що ворог завдає ударів і намагається вразити об'єкти, але й виснаження ППО також має місце. Ми витрачаємо теж свої кошти. Мається на увазі боєкомплект у збут цих цілей і ворог теж це чудово розуміє", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, що Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

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