У Києві продовжили ремонтні роботи на Північному мосту в напрямку Почайної

Ремонтні роботи на мосту через річку Десенка в напрямку Троєщина – Почайна продовжені до 1 листопада.

Зображення: freepik.com

У столиці до 1 листопада продовжили комплекс ремонтних робіт на мосту через р. Десенка.

Як повідомили у КМДА, у зв’язку з цим рух пішоходів у напрямку Троєщина – Почайна здійснюватиметься тротуаром протилежної сторони мосту до завершення робіт.

Також продовжено часткове обмеження руху транспорту та пішоходів на лівобережній розвʼязці мосту через р. Десенка (в районі підмостового простору).

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