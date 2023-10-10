В Киеве продолжили ремонтные работы на Северном мосту в направлении Почайной

Ремонтные работы на мосту через реку Десенка в направлении Троещина – Почайна продлены до 1 ноября.

Изображение: freepik.com

В столице до 1 ноября продлили комплекс ремонтных работ на мосту через р. Десенка.

Как сообщили в КГГА, в связи с этим движение пешеходов в направлении Троещина – Почайна будет осуществляться по тротуару противоположной стороны моста до завершения работ.

Также продлено частичное ограничение движения транспорта и пешеходов на левобережной развязке моста через р. Десенка (в районе подмостового пространства).

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