Даниил Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

Глава парламентского финкомитета пожаловался правоохранителям на правительство из-за занижения вывозной пошлины.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы на правительство. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы», - написал он.

В сообщении он объяснил, что причиной стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.

«Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон №2957-ІХ, призванный исключить схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т.п.), которые экспортируются из Украины, и уменьшение размера вывозной пошлины, подлежащей уплате... В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а «воз и ныне там», - сообщил Гетманцев.

Также он уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления его в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.

«У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы», - добавил Гетманцев.

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