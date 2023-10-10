Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В Украине

Даниил Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

12:21, 10 октября 2023
Глава парламентского финкомитета пожаловался правоохранителям на правительство из-за занижения вывозной пошлины.
Даниил Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы на правительство. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы», - написал он.

В сообщении он объяснил, что причиной стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.

«Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон №2957-ІХ, призванный исключить схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т.п.), которые экспортируются из Украины, и уменьшение размера вывозной пошлины, подлежащей уплате... В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а «воз и ныне там», - сообщил Гетманцев.

Также он уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления его в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.

«У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением в правоохранительные органы», - добавил Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області