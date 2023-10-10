Данило Гетманцев подав заяву на Кабмін до правоохоронних органів

Глава парламентського фінкомітету поскаржився правоохоронцям на уряд через заниження вивізного мита.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів на Уряд. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Звертаюся із заявою до правоохоронців», - написав він.

У повідомленні він пояснив, що причиною стала затримка Кабіном ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.

«Верховна Рада ще в лютому цього року ухвалила закон №2957-ІХ, покликаний унеможливити схеми із заниження митної вартості сировинних товарів (наприклад, металобрухту, насіння соняшнику тощо), які експортуються з України, та зменшення розміру вивізного мита, яке підлягає сплаті... Водночас минуло вже сім місяців із дня введення закону в дію, а «віз і нині там», - написав Гетманцев.

Також він уточнив, що за погодженням із Мінекономіки, відповідальним за ухвалення підзаконних актів, було визначено, що закон буде введено в дію тільки з першого числа другого місяця, наступного за місяцем набрання ним чинності, для того, щоб уряд встиг розробити відповідні підзаконні акти.

«У кожної проблеми є прізвище. Тому хочу запитати у шановних чиновників, хто конкретно понесе кримінальну відповідальність за завдані збитки державі у війну і відшкодує їх? Звертаюся із заявою до правоохоронців», - додав Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.