НАЗК відкрило Реєстр звітності політичних партій

Завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У вівторок, 10 жовтня, НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Реєстр POLITDATA) з урахуванням вимог до захисту персональних даних.

Це означає, що політичні партії будуть мати можливість подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов’язок політичних партій, зазначили у НАЗК

«Громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спершу вони не звітували через COVID-19, а з 2022 року – через воєнний стан», - підкреслили у Нацагентстві.

Крім того, завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

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