НАПК открыло Реестр отчетности политических партий

Благодаря открытости реестра станет известно не только на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

Источник фото: nazk.gov.ua

Во вторник, 10 октября, НАПК возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (Реестр POLITDATA) с учетом требований к защите персональных данных.

Это означает, что политические партии будут иметь возможность подать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Пока это право, а не обязанность политических партий, отметили в НАПК

«Общественность сможет увидеть, на что политпартии тратили средства государственного финансирования более трех лет, ведь сначала они не отчитывались из-за COVID-19, а с 2022 года – из-за военного положения», - подчеркнули в Нацагентстве.

Кроме того, благодаря открытости реестра станет известно не только на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

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