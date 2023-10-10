Видеоконференцсвязь с судом: как пользователям восстановить пароль

Восстановление пароля возможно только для учетных записей с типом «Помещение».

Фото: creativnost.com.ua

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» объяснило, как пользователям системы видеоконференцсвязи восстановить пароль.

Отмечается, что восстановление пароля возможно только для аккаунтов с типом «Помещение».

«Для восстановления пароля необходимо выбрать пункт "Вход для залов судебных заседаний, учреждений предварительного заключения, учреждений исполнения наказаний и медицинских учреждений", перейти по ссылке Восстановление пароля, выбрав соответствующий пункт на портале, как указано на скриншоте», - говорится в сообщении.

Ранее объяснили вопрос предоставления организатором конференции доступа к видеозаписям.

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