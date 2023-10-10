Відеоконференцзв’язок з судом: як користувачам відновити пароль

Відновлення пароля у ВКЗ можливе тільки для облікових записів з типом «Приміщення».

Фото: creativnost.com.ua

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, як користувачам системи відеоконференцзв’язку відновити пароль.

Зазначається, що відновлення пароля можливе тільки для облікових записів з типом «Приміщення».

«Для відновлення пароля необхідно обрати пункт «Вхід для залів судових засідань, установ попереднього ув’язнення, установ виконання покарань та медичних закладів", перейти за посиланням Відновлення пароля, обравши відповідний пункт на порталі, як зазначено на скріншоті», - сказано у повідомленні.

Раніше пояснили питання надання організатором конференції доступу до відеозаписів.

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