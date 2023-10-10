Представлялась співробітницею Міноборони: жінка ошукала рідних військовополоненого на 150 000 грн

Жінка за винагороду пропонувала «допомогти» у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами родичів чоловіка, який перебуває в полоні окупантів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 34-річна уродженка Чернігівської області представлялася співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених. Вона запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка.

«Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.

Потерпіла, будучи введеною в оману, упродовж травня-червня 2023 року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби», - сказано у повідомленні.

Також правоохоронці з’ясували, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку, вироком суду її засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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