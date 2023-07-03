Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-замминистра Василия Лозинского с возможностью внесения залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, которым бывший заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был взят под стражу с залогом в 5 миллионов гривен.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей экс-замминистра развития общин территорий и инфраструктуры Василия Лозинского под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен Соответствующее определение было принято 3 июля.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Лозинского на определение Высшего антикоррупционного суда от 19 июня, которым бывший заместитель министра взят под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 19 июня 2023 года об изменении бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен . По результатам судебного разбирательства коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений», - отметили в суде.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как мы писали, НАБУ разоблачило Василия Лозинского на получении взятки в размере $400 тысяч.

Кабинет министров уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Автор: Ярослав Конощук

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