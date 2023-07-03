Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під варто ексзаступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень Відповідну ухвалу було постановлено 3 липня.

Таким чином суд відхилив апеляційні скарги адвокатів Лозинського на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 19 червня, якою колишнього заступника міністра взято під варту з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19 червня 2023 року про зміну колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України запобіжного заходу з застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн. За результатами судового розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», - зазначили у суді.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Як ми писали, НАБУ викрило Василя Лозинського на отриманні хабаря у розмірі $400 тисяч.

Кабінет міністрів звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Автор: Ярослав Конощук

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