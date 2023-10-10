Все закупки за средства Всемирного банка теперь могут проходить в Prozorro

Всемирный банк одобрил использование Prozorro для всех проектов, которые финансирует в Украине.

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Всемирный банк одобрил использование Prozorro для всех проектов, которые финансирует в Украине. Об этом свидетельствуют результаты оценки командой World Bank новой процедуры, разработанной ГП «Прозорро» в соответствии с рекомендациями Банка — закупкой по правилам международных доноров, рассказали в Министерстве экономики.

Prozorro может использоваться в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, для закупок товаров и работ для таких тендерных процедур:

национальных (до 5 млн евро);

международных (от 5 млн евро).

Согласно рекомендациям Всемирного банка, новая процедура Prozorro предусматривает возможность принимать предложения участников в разных валютах, поэтапно рассматривать предложения, выбирать победителя не только по ценовому критерию и т.п.

В ближайшее время Министерство экономики Украины и ГП «Прозорро» проведут обучение по использованию электронной системы закупок для исполнителей проектов Всемирного банка в Украине.

Разработанная в системе Prozorro процедура не только отвечает всем требованиям Всемирного банка, но позволяет гибко настроить свою закупку в соответствии с правилами других международных организаций и доноров, отметили в Минэкономики.

Чтобы систему Prozorro могли использовать разные банки развития и международные организации, государственное предприятие «Прозорро» специально разработало процедуру для донорских закупок по принципу конструктора.

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