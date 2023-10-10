Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ сейчас начинает масштабную атаку на объекты террористов.

Во вторник, 10 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную атаку на объекты ХАМАС в Газе. Об этом сказано на официальном сайте армии.

«ЦАХАЛ сейчас начинает масштабную атаку на объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также добавили, что военные самолеты Израиля недавно атаковали ряд объектов ХАМАС на всей территории сектора Газа, в частности, военный комплекс и склад оружия.

«Также была уничтожена комната боевого управления в Западной Джабалии», - резюмировали в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе

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