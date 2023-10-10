Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

Во вторник, 10 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную атаку на объекты ХАМАС в Газе. Об этом сказано на официальном сайте армии.
«ЦАХАЛ сейчас начинает масштабную атаку на объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ также добавили, что военные самолеты Израиля недавно атаковали ряд объектов ХАМАС на всей территории сектора Газа, в частности, военный комплекс и склад оружия.
«Также была уничтожена комната боевого управления в Западной Джабалии», - резюмировали в ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.
Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.
Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе
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