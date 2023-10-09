ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе

Террористы угрожают начать убивать пленных израильтян в прямом эфире .

Террористическая организация ХАМАС заявила, что будет казнить израильских заложников, захваченных во время прорыва на территорию Израиля, если ЦАХАЛ продолжить наносить авиаудари по сектору Газа.

Напомним, террористы захватили, как военных, так и гражданских.

«С этого часа любое нападение на наших людей, находящихся в их домах в Газе, будет встречено казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться в сети», — сказал один из террористов.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

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