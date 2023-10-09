Малюська опубликовал видео с белым порошком и анонсировал новые тендеры

Денис Малюська сообщил, что заканчивается мука.

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычно анонсировал закупку муки. На своей странице в Facebook чиновник опубликувал видео и написал: «Хакеры сломали мой аккаунт и опубликовали это видео не смотрите!».

На видео он сидит за рабочим столом, на котором насыпано немного муки, и сообщил, что планируется крупная закупка.

«Мука заканчивается. Уже на следующей неделе и планируем приобрести на прозоро маркет 2000 тонн муки. 6 лотов», - сказал Малюська, добавив, что «дорого покупать не будем».

Ранее Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля.

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