Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля

Министр юстиции Денис Малюська находится в служебной командировке, в частности, он выступал на конференции министров юстиции стран – членов Совета Европы, которая проходила в Риге.
В ходе визита, как известно, состоялось ветирование законопроекта об электронном декларировании в связи с требованием открытия Реестра деклараций.
Очевидно, по этому поводу и пошутил министр юстиции.
«Наши иностранные партнеры ожидают от украинских чиновников максимальной прозрачности))
в принципе, я не возражаю, но знал бы, немного в спортзал бы походил перед командировкой
утром на рецепшн услышал в свой адрес: you looked so tired when you came yesterday!
но когда я возвращался в гостиницу, на рецепшн уже никого не было…», - отметил Денис Малюська, сопроводив этот пост фото из спальни отеля, где на потолке над кроватью был размещен светильник, похожий на камеру видеонаблюдения.
Напомним, в настоящее время стал известен текст вето Президента Зеленского на закон об є-декларировании. «Судебно-юридическая газета» писала, чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся.
Автор: Наталя Мамченко
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