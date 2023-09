Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал фото из спальни гостиницы, где находится в командировке, пошутив о требовании иностранных партнеров относительно максимальной прозрачности украинских чиновников.

Источник фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська находится в служебной командировке, в частности, он выступал на конференции министров юстиции стран – членов Совета Европы, которая проходила в Риге.

В ходе визита, как известно, состоялось ветирование законопроекта об электронном декларировании в связи с требованием открытия Реестра деклараций.

Очевидно, по этому поводу и пошутил министр юстиции.

«Наши иностранные партнеры ожидают от украинских чиновников максимальной прозрачности))

в принципе, я не возражаю, но знал бы, немного в спортзал бы походил перед командировкой

утром на рецепшн услышал в свой адрес: you looked so tired when you came yesterday!

но когда я возвращался в гостиницу, на рецепшн уже никого не было…», - отметил Денис Малюська, сопроводив этот пост фото из спальни отеля, где на потолке над кроватью был размещен светильник, похожий на камеру видеонаблюдения.

Напомним, в настоящее время стал известен текст вето Президента Зеленского на закон об є-декларировании. «Судебно-юридическая газета» писала, чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся.

Автор: Наталя Мамченко

