«Ваш родственник в беде»: в Киеве мужчина обманул пенсионерку на $4000

Пенсионерка отдала злоумышленнику все свои сбережения.

Фото: ukrinform.com

Днепровский районный суд Киева объявил обвинительный приговор гражданину Украины по факту мошеннического завладения денежными средствами 86-летней киевлянки.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в мае 2023 года женщине позвонил по телефону неизвестный мужчина, представившийся работником правоохранительных органов. Он сообщил потерпевшей, что ее дочь попала в ДТП, в связи с чем срочно нужны 10 тыс. долларов США для «решения вопроса».

«После длительного телефонного разговора обеспокоенная пенсионерка согласилась передать деньги, указав, что у него только 4 тыс. долларов США. В то время обвиняемый уже находился у подъезда потерпевшей. Собрав все свои сбережения, пенсионерка впустила его в квартиру и отдала деньги», - говорится в сообщении.

К совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Луганской области, приехавший в Киев с временно оккупированной территории для поиска работы.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к максимальной степени наказания, предусмотренной санкцией ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно до 3 лет лишения свободы, с одновременным избранием обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Харькове суд наказал мошенника, который обманывал пожилых людей по схеме «ваш родственник в беде».

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