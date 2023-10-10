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Обманывал пожилых людей по схеме «ваш родственник в беде»: суд наказал мошенника

10:26, 10 октября 2023
Общая сумма причиненного ущерба составляет более 1,4 млн грн.
Обманывал пожилых людей по схеме «ваш родственник в беде»: суд наказал мошенника
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Московский районный суд Харькова признал виновным 30-летнего мужчину в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в больших размерах.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В течение сентября-октября 2020 года ранее судимый мужчина, действуя со своим сообщником, разработал план незаконного обогащения. Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник в беде»: звонил пожилым людям и сообщал, что их родственники попали в ДТП и срочно нуждаются в лечении, на которое нужно передать деньги.

«Мошенник использовал манипулятивные приемы и оказывал психологическое давление на своих жертв, отмечая, что нужно передать наличные деньги врачу, который может приехать к ним домой.

Обеспокоенные и озабоченные родственники соглашались на встречу со злоумышленником и передавали им деньги.

Всего установлены трое пострадавших от действий мошенника. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более 1,4 млн грн», - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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