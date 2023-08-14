Жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен, — прокуратура

Как сообщается, представляясь сотрудницей Минобороны, она предложила женщине за вознаграждение свою помощь в установлении местонахождения пленного мужа.

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении мошеннице, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, уроженка Черниговской области предложила женщине за вознаграждение помочь установить местонахождение пленного мужа. При этом она представилась сотрудницей Министерства обороны. Также она пообещала свое содействие во внесении его в списки военнопленных для обмена в самое короткое время.

Потерпевшая в течение мая-июня 2023 шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого она перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно).

В ходе следствия выяснилось, что женщина уже раньше привлекалась к ответственности за кражу, суд ее приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор суда не вступил в законную силу).

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