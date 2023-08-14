СБУ разоблачила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы на временно оккупированной Луганской области

По одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы России на временно захваченной части Луганской области. Об этом сообщает СБУ.

Среди вражеских приспешников – руководители «избирательной комиссии лнр», а также представители территориальных очагов кремлевской партии «единая россия» и других думских политических сил.

«По одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года.

Во время незаконного голосования должны «избрать» «депутатов» псевдопарламента «днр», а также «советов» так называемых «муниципальных образований», — отметили в СБУ.

Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к фейковым выборам. В частности, они сформировали так называемые территориальные избирательные комиссии, которые должны фальсифицировать явку избирателей и итоги голосования.

«Также вражеские приспешники занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал», проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов», — говорится в сообщении.

По разоблаченным фактам следователи Службы безопасности начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.

Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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