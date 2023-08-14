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За два дня в Черновицкой и Закарпатской областях пограничники задержали 84 нарушителя границы

15:43, 14 августа 2023
За попытку незаконного пересечения границы на мужчин составлены протоколы.
За два дня в Черновицкой и Закарпатской областях пограничники задержали 84 нарушителя границы
Источник фото: dpsu.gov.ua

За прошедшие выходные пограничники задержали 45 нарушителей границы в Закарпатской области и 39 нарушителей – в Черновицкой области.

Как рассказали в ГПСУ, все задержанные являются мужчинами призывного возраста, выходцами из разных регионов Украины.

В частности, пограничники Мукачевского отряда задержали 38 человек. На участке Чопского отряда остановили 7 человек. Пограничники Черновицкого отряда остановили 41 нарушителя, из которых двоих в Ивано-Франковской, остальных в Черновицкой области.

«В рамках проведенных мероприятий, по материалам сотрудников оперативно-розыскных подразделений Мукачевского пограничного отряда, удалось ликвидировать 4 канала незаконной переправки лиц через границу. Об обнаружении в действиях организаторов каналов признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию», - отметили в ГПСУ.

Относительно задержанных, то за попытку незаконного пересечения границы на мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

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