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За два дні у Чернівецькій та Закарпатській областях прикордонники затримали 84 порушників кордону

15:43, 14 серпня 2023
За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіків складено протоколи.
За два дні у Чернівецькій та Закарпатській областях прикордонники затримали 84 порушників кордону
Джерело фото: dpsu.gov.ua

Протягом минулих вихідних прикордонники затримали 45 порушників кордону у Закарпатській області та 39 порушників – у Чернівецькій області.

Як розповіли у ДПСУ, усі затримані є чоловіками призовного віку, вихідцями з різних регіонів України.

Зокрема, прикордонники Мукачівського загону затримали 38 чоловіків. На ділянці Чопського загону зупинили 7 осіб. Прикордонники Чернівецького загону спинили 41 порушника, з яких двох у Івано-франківській, решту у Чернівецькій області.

«У рамках проведених заходів, за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону, вдалося ліквідувати 4 канали незаконного переправлення осіб через кордон. Про виявлення у діях організаторів каналів ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції», - зазначили у ДПСУ.

Стосовно затриманих, то за спробу незаконного перетинання кордону на чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровані до суду.

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