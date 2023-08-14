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  1. В Украине

Налоговики рассказали, как определяется очередность платежей при наличии налогового долга

19:30, 14 августа 2023
Если налогоплательщик не выполняет очередность платежей или не определяет ее в платежном документе, контролирующий орган самостоятельно производит распределение такой суммы.
Налоговики рассказали, как определяется очередность платежей при наличии налогового долга

Украинцам объяснили очередность погашения налогового долга.

Как сообщает ГНС в Винницкой области, вопрос очередности погашения долга освещается в п. 87.9 НКУ. Согласно этому пункту, в случае наличия у налогоплательщика налогового долга контролирующие органы обязаны зачислить средства, уплачиваемые таким налогоплательщиком, в счет погашения налогового долга согласно очередности его возникновения независимо от направления уплаты, определенного налогоплательщиком.

Согласно п. 131.2 НКУ, при погашении суммы налогового долга (его части) средства, уплачиваемые таким налогоплательщиком, в первую очередь засчитываются в счет налогового обязательства. В случае полного погашения суммы налогового долга средства, уплачиваемые таким налогоплательщиком, в следующую очередь засчитываются в счет погашения штрафов, в последнюю очередь засчитываются в счет пени.

Если налогоплательщик не выполняет установленную этим пунктом очередность платежей или не определяет ее в платежном документе (или определяет с нарушением указанного порядка), контролирующий орган самостоятельно осуществляет такое распределение такой суммы в порядке, который определен этим пунктом.

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