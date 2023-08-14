Власти разработали механизмы возврата территорий Донецкой области, — Минреинтеграции

Работа велась по десяти направлениям, в частности, вопросы безопасности, разминирования, восстановления систем питания и развития экономики.

Фото: скриншот видео Донецкой ОВА

Власти наработали механизмы по возвращению украинских территорий Донбасса. Над этим работали глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и его команда. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«В общей сложности было наработано 324 практических шага. Работа велась по десяти направлениям. В частности, вопросы безопасности, разминирования, восстановления систем питания и развития экономики», – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что наработки основываются на практическом опыте деоккупации Лиманщины и Святогорья, а также на профессиональном прогнозировании ситуации.

«По каждому направлению были проведены приблизительные финансовые и временные расчеты, необходимые для внедрения предложенных мероприятий», – подчеркнули в ведомстве.

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