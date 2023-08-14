Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с «нейтральными» спортсменами из рф и Белоруссии

Украина готова принять участие в Олимпийских играх в Париже следующим летом.

Украина примет участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если там будут представлены нейтральные спортсмены из рф и Беларуси. Об этом заявил глава Олимпийского комитета Украины, министр спорта Вадим Гутцайт в интервью Kyodo News.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», - отметил Гутцайт.

Так, ранее Украина намекнула, что может отказаться от участия в Играх 2024 года, если российским или белорусским спортсменам будет позволено соперничать даже под нейтральным флагом.

Ранее Рада обратилась к иностранным властям, МОК и спортфедерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Ольги Харлан.

Известно, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

К тому же, FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан.

Федерация фехтования Украины требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.