Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств

В том числе, за счет денег иностранных правительств можно будет обеспечивать деятельность Службы дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить проекты решений о привлечении определенных судей к ответственности.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Рада расширит перечень определений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Парламент примет закон, позволяющий обжаловать в административном судопроизводстве определенный вид определений, которые сейчас не подлежат обжалованию.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

  1. В мире
  2. / В Украине

Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса после скандала с Харланом

12:18, 30 июля 2023
Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования лишить россиянку Анну Смирнову, которой не пожала руку Ольга Харлан, нейтрального статуса.
Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса после скандала с Харланом
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Федерация фехтования Украины требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса. Об этом говорится в заявлении Национальной федерации фехтования Украины.

«Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой», — говорится в заявлении.

В обращении Национальная федерация фехтования Украины отмечает, что это не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, «действующие вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле».

В этой связи федерация настаивает на том, чтобы «Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE».

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

К тому же, FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду