Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса после скандала с Харланом

Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования лишить россиянку Анну Смирнову, которой не пожала руку Ольга Харлан, нейтрального статуса.

Федерация фехтования Украины требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса. Об этом говорится в заявлении Национальной федерации фехтования Украины.

«Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой», — говорится в заявлении.

В обращении Национальная федерация фехтования Украины отмечает, что это не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, «действующие вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле».

В этой связи федерация настаивает на том, чтобы «Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE».

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

К тому же, FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан.

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