Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу після скандалу з Харлан

Федерація фехтування України вимагає від Міжнародної федерації фехтування позбавити росіянку Анну Смірнову, якій не потиснула руку Ольга Харлан, нейтрального статусу.

Федерація фехтування України вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу. Про це йдеться у заяві Національної федерації фехтування України.

«Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів через невідповідність останньої цьому статусу і негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою», — йдеться у заяві.

У зверненні Національна федерація фехтування України зазначає, що це не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які «діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі».

У зв’язку з цим федерація наполягає на тому, щоб «Виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE».

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

До того ж, FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками після дискваліфікації Харлан.

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