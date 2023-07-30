У Житомирі чоловік з ножем спробував напасти на військового, однак не розрахував сили

У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем, а потім спробував напасти на військовослужбовця.

Джерело фото: Поліція Житомирської області

У Житомирі чоловік погрожував перехожим ножем та спробував напасти на військовослужбовця, який намагався його зупинити, – повідомляє поліція Житомирської області.

На вимогу правоохоронців припинити правопорушення та кинути ніж чоловік не відреагував. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць змушений був зупинити нападника, поранивши його.

Зловмиснику одразу надали першу допомогу та викликали «швидку». Нині він у лікарні, загрози його життю немає.

Слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. За фактом хуліганства відкрили кримінальну справу (ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 345 ККУ). Чоловік повинен буде пройти експертизи, у тому числі щодо вживання речовин, що впливають на поведінку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.