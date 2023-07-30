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  1. Суспільство

В Україні відзначають День працівників торгівлі: що ще святкують 30 липня

11:45, 30 липня 2023
Працівники торгівлі відзначають своє професійне свято в останню неділю липня.
В Україні відзначають День працівників торгівлі: що ще святкують 30 липня
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У неділю, 30 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні працівники торгівлі відзначають своє професійне свято в останню неділю липня. Встановлено Указом Президента країни № 427/95 від 5 червня 1995 року.

Раніше працівники торгівлі відзначали своє професійне свято разом із працівниками сфери побутового обслуговування та працівниками ЖКГ. Свято так і називалося - День працівників торгівлі, побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства.

Також у неділю, 30 липня, святкують Міжнародний день дружби. Це свято в ООН започаткували 2011 року після проведення Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства.

Крім того, 30 липня відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Його заснували в ООН у 2013 році, щоб привернути увагу до проблеми та підвищити інформованість суспільства про запобігання потрапляння у трудове, сексуальне рабство чи злочинну діяльність.

А ще цього дня святкують Всесвітній день вишивки.

Яке сьогодні церковне свято

Віряни вшановують пам’ять великомучениці Марини. Її стратили через віру в Господа та відмову поклонятися язичницьким богам.

Які історичні події відбулись 30 липня

762 — за розпорядженням халіфа Абу Джафара розпочалося зведення міста Багдад, яке згодом стало найбільшим культурним центром Близького Сходу.

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя.

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка. Тепер це місто має назву Торонто.

1840 — Микола І заборонив використання назви «Білорусь», замінивши її на «губернії Північно-Західного краю».

1863 — міністр внутрішніх справ російської імперії Петро Валуєв надіслав до Київського цензурного комітету таємний циркуляр проти української мови й українських видань — так званий «валуєвський указ».

1920 — в Україні створили Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1956 — на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust».

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».

2016 - Американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок із висоти 7600 м без парашута.

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